ناقش مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمس، افتراضياً، مع المندوب الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة ‏السفير كاها امنادزه، أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك بين السعودية وجورجيا، والتأكيد ‏على أواصر الصداقة بين البلدين.كما رأس المعلمي الاجتماع الافتراضي لمجموعة العمل غير الرسمية ‏بشأن ميانمار بحضور مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق ‏الإنسان في ميانمار توماس أندروز.‏ وجرى خلال الاجتماع مناقشة الوضع الراهن في ميانمار واستجابة المجتمع الدولي ‏للحالة فيها، وبحث سبل إيجاد حلول مناسبة للوضع الإنساني بسبب الجائحة، ومناقشة ‏آخر التطورات السياسية الحالية والوضع الإنساني لأقلية الروهينغا ‏المسلمة.‏ وقدم السفير المعلمي واجب العزاء لوفد دولة تشاد الدائم لدى الأمم المتحدة في وفاة رئيس جمهورية تشاد إدريس ديبي إتنو، داعياً المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.