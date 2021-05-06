نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة خطة عمل متكاملة لتكثيف أعمال النظافة خلال شهر رمضان المبارك، تضمنت تكثيف جهود النظافة في الأسواق العامة والأحياء، بهدف الوصول إلى أعلى المعدلات لمستوى النظافة والإصحاح البيئي في الأحياء والشوارع والمواقع والمزارات، خاصة المنطقة المركزية والمنطقة المحيطة بالمسجد النبوي الشريف اللتين تشهدان كثافة عالية من الزوار والمعتمرين.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن أعمال النظافة والتطهير خلال الفترة من 1 - 20 رمضان شملت تنظيف وغسل وتطهير المنطقة المركزية، وتطهير 10 مساجد كبرى، وتنظيف 1.752.100 متر طولي بالشوارع الرئيسية في المدينة المنورة، تنظيف 6.854.450 متر طولي من الشوارع الفرعية، إضافة إلى غسل وتطهير 3.953.800 متر مربع من طرق المشاة، وذلك بمشاركة 4350 كادرا بشريا من عمال النظافة والمراقبين والمشرفين والسائقين. وأضافت بأن الفرق الميدانية بالبلديات الفرعية قامت خلال هذه الفترة برفع 48 ألف طن من النفايات الصلبة، و43 ألف طن من الحاويات المنزلة، كما تمت إزالة ورفع 8176 من النفايات ذات الحجم الكبير، إضافة إلى رفع 10.265 من الحاويات التجارية، و1766 مترا مكعبا من النفايات الخضراء، و90 ألف طن مخلفات بناء منقولة إلى المردم، 62.224 طن نفايات مطمورة ومنتجة، كما تم رفع 200 سيارة خربة.

وأكدت أن أعمال الحاويات تضمنت تعقيم 180 ألف حاوية بكافة أحياء المدينة المنورة، وذلك بما يضمن عدم الحاجة إلى استبدال أي حاوية خلال هذه الفترة. ولفتت أن الفرق الميدانية قامت بالتخلص من 1565 من الحيوانات العقورة، حيث تم استخدام 10.068.430 لتر مبيد.