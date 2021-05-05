أشاد أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، بإنجاز فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة في تحقيق القطاع غير الربحي من الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة، المركز الأول بين مناطق المملكة في منافسة حوكمة المنظمات غير الربحية «مكين» للعام 2020م، وفقاً لمؤشرات معيار الامتثال والالتزام الذي تم تطبيقه من قبل فرع الوزارة بالمنطقة.

وأعرب أمير منطقة المدينة المنورة، عن شكره للجمعيات الخيرية بالمنطقة، نظير الجهود الاجتماعية والإنسانية التي تُقدمها لخدمة المواطن والمقيم، الأمر الذي انعكس بصورة ايجابية في مؤشرات الأداء وتحقيق مراكز متقدمة في معايير الحوكمة، متمنياً سموه مزيداً من التوفيق والسداد لهذه الكيانات في خدمة المجتمع.

يُذكر أن مُبادرة حوكمة المنظمات غير الربحية وتصنيفها، تُعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف ضمان التـزام المنظمات غير الربحية بمعايير الحوكمة المعتمدة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتُمكن الجهات المشرفة من متابعة أداء هذه المنظمات، لكون القطاع غير الربحي ذا أثر فعال على الصعيد الاجتماعي والتنموي والاقتصادي في المنطقة، وتُعرّف حوكمة المنظمات غير الربحية «حالة الجمعيات الأهلية» لتعزيز الشفافية وتقديم المعلومات الإثرائية للعامة.