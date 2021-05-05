وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على إطلاق حملة «مجتمع حريص» بالتعاون بين اللجنة النسائية للتنمية المجتمعية ولجنة شؤون الأسرة بمجلس المنطقة وجمعية التطوع الصحية «أثر»، التي تهدف لزيادة أعداد المحصنين بلقاح كوفيد-19 للوصول إلى المناعة المجتمعية وتعزيز الوعي الصحي بإجراءات الوقاية من فايروس كورونا، وذلك عبر تنفيذ عدد من المبادرات بسواعد متطوعين صحيين مدربين ومؤهلين.

وتنفذ الحملة بالشراكة مع تجمع الرياض الصحي الأول كشريك طبي، ومع مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة الرياض والعديد من الشركاء والداعمين، من خلال عيادات طبية متنقلة لتقديم خدمات لقاح كوفيد-19، وحملات التوعية الميدانية وتوزيع الحقائب الوقائية، بالإضافة إلى مركز التوعية الهاتفي وبرامج التدريب المتخصصة لتأهيل المتطوعين المشاركين بالحملة وبرامج التطوع الصحي.