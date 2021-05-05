أصدر أمين أمانة الطائف الدكتور أحمد القثامي قرارا بتكليف ملاك بنت عبدالملك الثقفي رئيسة للبلدية النسائية الفرعية بأمانة محافظة الطائف.

وعبرت الثقفي عن اعتزازها بهذه الثقة الغالية وأنها ستكون حافزاً لبذل المزيد من الجهد في ميدان العمل البلدي، وقالت لـ«عكاظ»: حظيت المرأة السعودية باهتمام من القيادة الحكيمة, ومع تطبيق رؤية 2030 نجدها حاضرة في كافة المجالات, ولاشك أن تمكينها لتوسيع مشاركتها كعضـو يساهم في تنمية الوطن ونهضته. ولايسعني إلا أن أشكر الأمين الدكتور أحمد عزيز القثامي على الثقة التي منحني إياها وإن شاء الله أكون عند حسن الظن. يذكر أن ملاك خريجة بكالوريوس تغذية وعلوم أطعمة من جامعة الطائف بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، والتحقت بالعمل في أمانة الطائف كمراقبة صحية منذا عام و9 أشهر.