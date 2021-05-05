برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ دشن وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية هدية المهندس أسامة الزامل في مقر الإمارة بجدة مبادرة «هديتكم» لإسعاد الأسر المتعففة بمكة المكرمة للعام الثاني على التوالي.

وتهدف المبادرة إلى إسعاد الأسر المتعففة بمكة المكرمة من «أسر الأيتام، وأسر شهداء الواجب، وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسر ذوي الدخل المحدود، وكبار السن» عبر تقديم بطاقات ممغنطة؛ ليتمكن المستفيد من شراء ما يحتاجه كهدية تزامناً مع عيد الفطر.

وعبر رئيس مجلس إدارة الجمعية عن سعادته بالرعاية الكريمة من أمير المنطقة لهذه المبادرة، واصفاً ذلك بالشرف الكبير لمنسوبي جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، مؤكدا أن دعمه لهذه المبادرة في عامها الثاني على التوالي ماهو إلا تتويج لما تقدمه الجمعية من خدمات إنسانية لضيوف الرحمن والأسر المحتاجة بمكة المكرمة.

وبين «الزامل» أن جمعية هدية رصدت مبلغ مليوني ريال لهذه المبادرة، وتعمل على تسليم بطاقات «هديتكم» من خلال 4 نقاط تسليم في المراكز التجارية القريبة من منازل المستفيدين بمكة المكرمة وسيتم تسليم 20 ألف بطاقة شرائية.