بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الولايات المتحدة المكسيكية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إثر انهيار جسر قطار مترو معلق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال خادم الحرمين: «علمنا بنبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه».

من جهة أخرى، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الولايات المتحدة المكسيكية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إثر انهيار جسر قطار مترو معلق وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: «بلغني نبأ انهيار جسر قطار مترو معلق، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيًا للمصابين الشفاء العاجل.»