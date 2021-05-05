أعلنت الشركة السعودية للكهرباء اليوم نتائجها المالية للربع الأول من 2021م، حيث سجلت إيرادات تشغيلية بـ 13.35 مليار ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي الربح 2.9 مليار ريال سعودي، والربح التشغيلي 2.3 مليار ريال سعودي، أما صافي الربح فبلغ1.7 مليار ريال سعودي، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 249.7 مليار ريال سعودي في نهاية الربع الأول 2021.

وتأتي النتائج المالية للشركة عن الربع الأول 2021م كأول نتائج ربعية لها بعد إلغاء الرسم الحكومي المقر عليها في مطلع عام 2018م وتنظيم إيراداتها وفق نموذج قاعدة الأصول المنظمة اعتباراً من بداية العام المالي 2021، وذلك تطبيقا لمجموعة الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الشاملة المقرة في قطاع الكهرباء، إنفاذاً للأمر الملكي الكريم الصادر في شهر نوفمبر 2020م، إذ استهدفت الإصلاحات رفع مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك، وإيجاد بيئة محفزة وجاذبة للاستثمار في قطاع الكهرباء، تُسهم في التنمية الاقتصادية، وتتواكب مع متطلبات رؤية "المملكة 2030".

وبينت الشركة أنه ضمن تطبيق الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والمالية الشاملة، بدءاً من الربع الأول 2021م، انعكس إلغاء الرسم الحكومي وتطبيق نموذج قاعدة الأصول المنظمة جوهرياً على إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتعزيز قدرتها على استيفاء مستحقاتها والوفاء بالتزاماتها المالية بما في ذلك السداد النقدي لمدفوعات الوقود ومشتريات الطاقة. وكما أوضحت أن نموذج قاعدة الأصول المنظَمةُ هو منهجية خاصة بالمنظم تتماشى مع المعايير العالمية، وتحدد المستوى المناسب للإيرادات (الإيراد المطلوب) الذي يغطي تكاليف الشركة الكفؤة ويحقق عائدا عادلا على رأس المال المستثمر في أوجه النشاط التي تنظمها هيئة المياه والكهرباء، وتتضَمن تلك المنهجية استمرار دعم الحكومة للشركة من خلال حساب الموازنة بتغطية أي فرق بين الإيراد المطلوب المحدد من المنظم والإيرادات الفعلية للشركة. ويتم صرف دفعات صندوق الموازنة للشركة بشكل ربع سنوي، وتعترف به كإيرادات تشغيلية أخرى ضمن قائمة الدخل.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء الأستاذ فهد السديري، مُعلقاً على النتائج المالية للشركة: «العام المالي 2021 سيكون عاماً تحولياً للشركة نتيجة لتطبيق حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والتنظيمية الشاملة والتي تسهم في تعزيز الاستدامة المالية والتشغيلية للشركة مما يمكنها من تقديم الخدمة بكفاءة وموثوقية عاليتين. النتائج المالية الإيجابية للربع الأول 2021م ليست بمعزل عن ذلك، حيث جاءت مدعومة بإلغاء الرسم الحكومي ومساهمة حساب الموازنة وانخفاض تكاليف التمويل، بالإضافة إلى مواصلة النمو في قاعدة المشتركين والطلب على الطاقة الكهربائية بالمملكة بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق» وكما أشار السديري إلى طبيعة موسمية الاستهلاك للطاقة الكهربائية بالمملكة، والذي ينعكس على اختلاف مستوى إيرادات الشركة الربعية على مدى كامل العام.

وعبر الرئيس التنفيذي لـ«السعودية للكهرباء»، عن سعادة الشركة بتحقق هذه الإصلاحات التاريخية بالقطاع، مشيراً إلى أنه لم يكن لها أن تتحقق لولا توفيق الله عز وجل، ثم الدعم اللامحدود والمباشر من لَدُن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهده الأمين، ومتابعة وتوجيهات ودعم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، رئيس اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة قطاع الكهرباء.

وتضمن الربع الأول 2021م، اكتمال تحقق إنجاز مهم وقياسي للشركة والمملكة على مستوى العالم، حيث انفاذاً للأمر الملكي الكريم، وتطبيقاً لتوجيهات الجهات ذات العلاقة، انتهت الشركة في وقت لم يتجاوز 13 شهراً من تركيب واستبدال أكثر من 10 ملايين عداد كهربائي ذكي على مستوى جميع مناطق المملكة، ضمن مشروعها الضخم «العدادات الذكية»، الذي يعد خطوة أساسية في مسيرتها نحو أتمته الشبكة والتحول الرقمي للارتقاء بجودة وموثوقية الخدمة للمشترك. وبلغت استثمارات الشركة بالمشروع أكثر من 9.5 مليار ريال، حوالى 40 في المائة منها تدعم المحتوى المحلي.

العدادات الذكية ستدعم تقنيات قراءة سريعة وآنية للبيانات من موقع العداد، وتقنيات تدعم خدمة «حسابي» لتحويل الخدمة آلياً نحو المستفيد النهائي من الكهرباء، سواء كان مالكاً أو مستأجراً. كما أنها بشكل تدريجي ستقدم مجموعة من المزايا الأخرى للمشترك، مثل: سرعة التواصل، وإعادة الخدمة آلياً في فترة زمنية قصيرة، وتمكين المشترك من مراقبة نمط استهلاكه لحظياً من خلال تطبيق الكهرباء.

إضافة لذلك تمكنت الشركة خلال الربع الأول 2021 من مواكبة التوسع اللازم في أطوال الشبكة الكهربائية الضخمة والتي يصل مجموع أطوالها 22 ضعف محيط كوكب الأرض، حيث نمت أطوال شبكتي النقل و الألياف الضوئية بمعدل 5% لتصل ما يفوق 90 ألف ك.م. دائري و 82 ألف ك.م على التوالي، وكذلك نمت أطوال شبكة التوزيع بمعدل سنوي 5% لتصل ما يفوق 710 آلاف ك.م. دائري، وقامت الشركة بإيصال الخدمة الكهربائية إلى أكثر من 119 ألف مشترك جديد، ليتجاوز عدد المشتركين 10.2 ملايين مشترك.