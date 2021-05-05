وصل جدة اليوم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما كان في استقباله وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.