أحدثت تطبيقات البث عبر الإنترنت ثورة في طريقة عرض محتوى الفيديوهات، وتحول ملايين المستخدمين إلى مشاهدة برامجهم التلفزيونية أو أفلامهم المفضلة عبر أجهزتهم المحمولة. تقدم تطبيقات الفيديو حسب الطلب (VOD) مزايا متنوعة للمستخدمين. على سبيل المثال، لن يضطر المستخدمون إلى تعديل جدولهم الزمني بعد الآن لمشاهدة برنامجهم أو فيلمهم المفضل ؛ حيث يمكنهم المشاهدة أثناء التنقل في أي وقت وفي أي مكان! كما يمكن أيضاً للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة متنوعة من محتوى الفيديو وتخصيص قائمة مشاهدة خاصة بهم وفقًا لاهتماماتهم أو اهتمامات أطفالهم أو أفراد أسرهم. إلى جانب أيضاً أنه عادةً ما تكون خدمات الاشتراك في الفيديو حسب الطلب مجزية من حيث التكلفة وتسمح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك بسهولة في أي وقت.

نظرًا لأننا قد شهدنا زيادة في استهلاك الفيديو خلال شهر رمضان، فقد أصدر متجر AppGallery وهو منصة التوزيع الرسمية من هواوي، وثالث أكبر متجر تطبيقات على مستوى العالم، قائمة لأفضل تطبيقات الفيديو حسب الطلب (VOD) المتوفرة في المنطقة. اعتمادًا على ما إذا كنت ترغب في مشاهدة أعمال أصلية جديدة أو برامج تلفزيونية كلاسيكية أو أفلام رائعة أو برامج للأطفال - نعتقد أنك ستجد خيارًا رائعًا لك.

HUAWEI Video

يهدف HUAWEI Video إلى توفير تجربة وسائط عالية الجودة ومتنوعة، مع كتالوج فيديو واسع للمشاهدة المباشرة. فهو يقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات التلفزيونية والأفلام والأفلام الوثائقية وقنوات البث المباشر ومقاطع الفيديو القصيرة لتستكشفها.

Jawwy TV

Jawwy TV هو تطبيق ترفيهي يقدم مكتبة واسعة من أفضل الأفلام والمسلسلات العربية والغربية والتركية، إلى جانب الترجمة والدبلجة بلغات متعددة، إضافة إلى مجموعة ضخمة من أفضل القنوات التلفزيونية المجانية والمشفرة، وأفلام وثائقية وبرامج أطفال. كل هذا في مكان واحد، باستخدام تقنية HD.

Popcorn Time

Popcorn Time هو تطبيق مجاني للمشاهدة المباشرة وتنزيل الأفلام والمسلسلات يتضمن مشغل وسائط مدمج. يوفر التطبيق بديلاً مجانيًا لخدمات المشاهدة المباشرة للفيديوهات التي تلزم الاشتراك. يستخدم Popcorn Time التنزيل المتسلسل لمشاهدة مقاطع الفيديو المدرجة في العديد من مواقع التورنت. لا مزيد من المتاعب في التنزيلات! أفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية مجانًا!

Shahid

Shahid هو واحد من خدمات البث العربي الرائدة عالميًا، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 20 ألف ساعة من الإنتاجات الأصلية، والعروض الأولى، والأفلام مباشرة بعد صدورها في السينما، والمسلسلات الجديدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وبوليوود والعالم - كل ذلك في مكان واحد! متوفر بواجهات باللغة الإنجليزية والعربية.

STARZPLAY

STARZPLAY هي خدمة للفيديو حسب الطلب باشتراك تبث أفلام هوليوود والأفلام العربية والبرامج التلفزيونية والأفلام الوثائقية وبرامج الأطفال الترفيهية ومحتوى STARZPLAY الأصلي إلى 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

VIU-TVShows

مع تطبيق Viu، يمكنك مشاهدة وتنزيل برامجك المفضلة، والأفلام، والمسلسلات التلفزيونية، والموسيقى! يمنحك Viu إمكانية الوصول الفوري إلى جميع الأعمال الدرامية والكوميدية والرعب المفضلة لديك والمزيد! شاهد برامج Viu الأصلية والمسلسلات من كوريا واليابان والصين وتايلاند وإندونيسيا وماليزيا وتركيا والشرق الأوسط والهند. استمتع بمشاهدة أفضل العروض الترفيهية بدقة HD مع ترجمة باللغات الإنجليزية والعربية وأكثر.