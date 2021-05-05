أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا أن أنظمة إدارة الجوازات والهجرة في إندونيسيا تتطلب وجود تأشيرة مسبقة لدخول أراضيها، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني عن طريق سفارة إندونيسيا في الرياض أو القنصلية العامة في جدة، وبأنه في ظل الظروف الحالية لفايروس كورونا والبروتوكولات الصحية المتبعة عالمياً لمواجهته فقد أقرت إندونيسيا عددا من الإجراءات لدخول الأجانب إلى أراضيها، منها وجوب الحصول على تأشيرة لدخول البلاد، وتطبيق حجر صحي إلزامي لمدة 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة من السلطات الإندونيسية مع عمل فحص كورونا مرتين على الأقل خلال فترة الحجر الصحي، مع تحمل الزائر كافة التكاليف المالية المترتبة على الإجراءات.