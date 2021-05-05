استقبلت مسالخ أمانة محافظة جدة النظامية خلال شهر أبريل الماضي نحو 41.203 رؤوس من الأنعام جرى ذبحها في ثلاثة مسالخ ثابتة، فيما أسفر كشف الطب البيطري على المذبوحات عن إعدام 122 ذبيحة كلياً غير صالحة للاستهلاك، وذلك وسط تطبيق إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فايروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوضح مدير المسالخ بأمانة جدة رائد بن شجعي المطيري أن المذبوحات توزعت على مسلخ جدة الرئيسي، إذ استقبل 11.959 ذبيحة، في حين بلغت المذبوحات بمسلخ سوق الأنعام المركزي في (الخمرة) 25.698 ذبيحة، وجرى ذبح 3.546 ذبيحة في مسلخ السبيل.

وبين المطيري أن المذبوحات من الأغنام خلال الشهر الماضي بلغت 36.264 ذبيحة، ومن الأبقار 3222، في حين استقبلت المسالخ 1.717 رأساً من الإبل، مشيرًا إلى أن كشف الطب البيطري على المذبوحات أسفر عن إعدام 122 ذبيحة كلياً غير صالحة للاستهلاك، وإعدام جزئي من 4.767 ذبيحة.

يذكر أن الأمانة جندت كوادرها البشرية بتخصيص 10 أطباء بيطريين و255 جزارًا و28 مشرفًا موزعين على المسالخ الثلاثة، وسط متابعة مشددة لامتثال الإرشادات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، وتشديد الرقابة على الأنعام الواردة للتأكد من سلامتها، بجانب رصد المخالفات وتطبيق نظام الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.