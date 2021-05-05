رعى وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية المجتمعية أحمد بن صالح الماجد أمس الأول حفلة جمعية تمور الخيرية (حصاد - الربع الأول) عن بعد، وتم عرض منجزاتها وحصد ثمارها.

وكشف مدير الجمعية أديب المحيذيف أن الجمعية وزعت خلال الربع الأول من هذا العام 420415 سلة، وأكثر من 218601 كرتون من التمور استفاد منها أكثر من 470596 أسرة، وأكثر من 2.173.903 أفراد.

وأشار المحيذيف إلى أن 4500 متطوع شاركوا في إيصال تلك السلال للمستفيدين، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعت لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، داعيًا المحسنين إلى البذل والعطاء لبرامج وخدمات الجمعية في هذا الشهر المبارك من خلال موقع الجمعية الإلكتروني أو التحويل عبر حساباتها البنكية.

يذكر أن الجمعية تعتبر الأولى على مستوى المملكة في مجالها، كما يتعدى نطاقها الجغرافي أكثر من 13 مدينة ومحافظة على مستوى المملكة، وتقوم بتوزيع التمور على الأسر المحتاجة في مختلف مناطق المملكة بالتعاون مع 334 جمعية خيرية.

وتسعى لتمكين الخدمات الإنسانية في قطاع التمور لسد حاجات الفقراء والمحتاجين، ودعم وتأهيل الشباب والأسر ذوي الدخل المحدود للاستثمار في هذا القطاع الواعد؛ من خلال مبادرات خيرية وتنموية مستدامة. وتعتمد الجمعية أفضل الأساليب والممارسات المهنية الحديثة، وتساهم بفاعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030 الرامية للوصول إلى المرتبة الأولى عالميا في إنتاج التمور وتصديرها.