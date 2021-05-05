أكدت النيابة العامة أن النظام يحظر تعمد مشاركة الغير للبيانات الشخصية في التطبيقات الصادرة عن الجهات الرسمية المخصصة للتعريف بالهوية، كتطبيقي «توكلنا» و«اعتمرنا».

وأوضحت النيابة عبر حسابها في تويتر أن التواطؤ على انتحال صفة الغير للانتفاع بما تتيحه من خدمات، يعد موجباً للمُساءلة الجزائية.

وعلق عضو لجنة المحامين بمنطقة مكة المكرمة المحامي بندر محمد العمودي لـ «عكاظ» أن انتحال الشخصية في النظام السعودي جريمة، تعريفها بأنها جريمة التظاهر بالآخر لخداع الآخرين وكسب بعض المزايا. كما يتم تعريف جريمة انتحال الهوية الكاذبة بأن يمثل التظاهر بأنه شخص غير موجود في الواقع انتحالًا زائفًا للهوية.

وأضاف العمودي أن الشخص الذي ينتحل عن قصد هوية مزورة أو وهمية وبتلك الهوية، يقوم بأي فعل آخر يقصد بطريقة غير مشروعة الحصول على منفعة لنفسه يكون مذنباً. ولفت الى أن عقوبة انتحال شخصية مواطن يعاقب بعقوبة تعزيرية، ويترك لقاضي الموضوع الفصل في كل حالة على حده، وعلى حسب شدة الجرم المرتكب، كما أن عقوبة انتحال شخصية تشمل انتحال حسابات مزيفة عن مشاهير و عقوبتها السجن ثلاث سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليونا ريال سعودي طبقا لجرائم المعلوماتية.