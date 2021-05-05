أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 1016 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 900 حالة تعافي

و 12 حالة وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 422316 حالة، من بينها 9691 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1346 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 405607 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7018 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.