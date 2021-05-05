رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء أمس الأول (الاثنين)، حفل تخريج 1590 خريجًا من طلبة كلية الملك فهد الأمنية من الدورة التأهيلية (50) للضباط الجامعيين، والدفعة (62) من طلبة بكالوريوس العلوم الأمنية، والدفعتين (9) و(10) من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي للعام الدراسي 1442هـ، وذلك في مقر الكلية بالرياض.وألقى مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي الدعيج، كلمة أكد فيها مضي الكلية قدمًا في تقديم البرامج الأمنية وفق أحدث أساليب التعليم والتدريب، وأن الكلية راعت في تقديم برامجها تطبيق التدابير الاحترازية مع الحفاظ على جودتها، و طبقت خططًا أثْرت العملية التعليمية والتدريبية، لضمان الإعداد المناسب والتهيئة المتقنة وسلامة التطبيق.ثم ألقى رقيب أول الكلية عمر بن عبدالحميد الصبحي كلمة الخريجين عبروا خلالها عن شكرهم للأمير عبدالعزيز بن سعود لرعايته حفل تخرجهم، مؤكدين جاهزيتهم للانضمام مع زملائهم في ميادين العز والشرف لخدمة الوطن والحفاظ على أمنه.إثر ذلك بدأ العرض العسكري الذي تضمن مسيرة الخريجين، ومن ثم تمت مراسم تسليم راية الكلية من الرقيب السلف إلى الرقيب الخلف.عقب ذلك ردد الخريجون قسم الولاء والطاعة بأن يكونوا مخلصين لله ثم للملك والوطن، وأن يعلوا كلمة الحق ويقفوا سدًا منيعًا في وجه كل من يريد المساس بأمن الوطن وأمانه. ثم أعلنت النتيجة العامة للبرامج التعليمية، والدورات التدريبية للعام الدراسي 1442هـ.حضر الحفل مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز الهويريني، ونائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، وعدد من كبار المسؤولين.