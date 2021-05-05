يصل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى الرياض اليوم (الأربعاء) في زيارة للمملكة يلتقي خلالها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، لمناقشة مستجدات الأوضاع والملفات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط وخاصة الوضع في اليمن وسورية ومحادثات برنامج إيران النووي. وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.أ) نقلا عن مصادرها إن الأمير محمد بن سلمان والشيخ محمد بن زايد سيبحثان خلال اللقاء «العلاقات بين الإمارات والمملكة والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات». وأضافت المصادر أن الجانبين سيناقشان أيضا «آخر مستجدات الأوضاع والملفات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط، إضافة إلى الوضع في اليمن في ضوء مبادرة الرياض لوقف الحرب المستمرة منذ حوالى 6 سنوات والمواقف الدولية تجاهها». وتأتي زيارة ولي عهد أبوظبي للمملكة بعد خمسة أيام من الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان لأبوظبي.