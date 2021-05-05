جددت وزارة الصحة التأكيد على أهمية الإجراءات الوقائية المضادة لفايروس كورونا المستجد، باستخدام الكمامة والتباعد الجسدي والامتناع عن التجمعات. وأعلنت الوزارة أمس (الثلاثاء) إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (999) حالة مؤكدة، وتعافي (1005)، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9587) حالة منها (1356) حالة حرجة.وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (421300) حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي (404707). وطبقا للبيان اليومي لوزارة الصحة سجلت خلال يوم واحد (14) حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات في المملكة (7006) حالات، كما تم إجراء (68997) فحوصاً مخبرية.ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفايروس.كورونا في 24 ساعة(999)حالة مؤكدة(1005) تعافٍ(9587) نشطة(1356) حالة حرجة