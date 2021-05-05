أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ تعميماً إلى فروع الوزارة بمناطق المملكة كافة تضمن عدداً من الإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها الوزارة استناداً على ما ورد من اللجنة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في المساجد والجوامع خلال شهر رمضان المبارك.ونص التعميم على التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة، كما حدد التعميم وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بعد شروق الشمس بربع ساعة.