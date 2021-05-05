فوّجت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام من أول يوم من شهر رمضان حتى اليوم الـ20 نحو مليون معتمر ومليوني مصلٍّ وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية.وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج المهندس أسامة الحجيلي، أنه سُخرت جميع الإمكانات، ووُفرت الراحة للمعتمرين والمصلين، وطُبقت الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، حرصاً على سلامة قاصدي المسجد الحرام، مشيراً إلى تكامل الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، بما يتناسب مع حاجة المعتمرين والمصلين، بتوفير أرقى الخدمات واستحداث المسارات لكبار السن وذوي الإعاقة، داعياً المعتمرين إلى ضرورة التقيد بالأوقات الصادرة لهم عبر التصريح من تطبيق اعتمرنا وتطبيق توكلنا، وارتداء الكمامات الطبية، والالتزام بمسافة التباعد الجسدي.وأشار إلى أن وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام سخرت كامل طاقتها التشغيلية لخدمة المعتمرين خلال شهر رمضان، إذ خُصص صحن المطاف للمعتمرين بالكامل.