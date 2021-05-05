أكد المستشار المالي الدكتور حاتم حسنين أن رغبة السعوديين في السفر بعد الجائحة رهينة باجتياز فحوصات بي سي ار واللقاح. وأن هناك شروطاً أخرى لا بد من توفرها كسداد الالتزامات المالية نظير المطالبات التي تواجه البعض خصوصاً أن المحاكم شهدت في الفترة الأخيرة مئات من القضايا المالية التي تعني أن المطالبين ليس في مقدورهم المغادرة إلا برفع القرار رقم «46» الصادر من محاكم التنفيذ. وأشار الدكتور حاتم إلى أن كثيرين سيسعون جاهدين لتسديد المديونيات وإنهاء الالتزامات للغير سواء الأفراد أو الشركات. موكداً أن السداد عبر محاكم التنفيذ زاد بشكل كبير خلال هذه الأيام، وسيستمر حتى نهاية شهر مايو، وذلك لرغبة كثير منهم في السفر والاستجمام، ولن يمكّنوا من ذلك إلا بعد أن يتم تسديد المطالبات التي عليهم.