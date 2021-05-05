أغلقت الفرق الميدانية بأمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها أمس 74 منشأة لمخالفتها التدابير الوقائية.ونفذت الفرق الميدانية 4082 جولة مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 134 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بارتداء الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.