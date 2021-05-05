مع اقتراب نهاية رمضان وما صاحبه من موائد عامرة بأصناف الأطعمة، تعالت في ترند مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات المشاركين والمتابعين بخصوص الأثر الذي تسببت به الأكلات الدسمة في زيادة أوزانهم وارتفاع معدلات السمنة، وتداول المغردون في تويتر وغيره من مواقع السوشال ميديا الأخرى تعليقاتهم الساخرة وتجاربهم المريرة بعد أن تزايدت أرقام الميزان مع اقتراب انقضاء رمضان، وأبدوا حسرتهم الكبيرة على اختلاف أوزانهم وزيادتها بشكل واضح خصوصا بعد إسرافهم في تناول الأطعمة الرمضانية وما تحتويه من أصناف ومأكولات دسمة وحلويات.وغلب على مشاركة من كتبوا وعلقوا في الترند الصور الفكاهية ومقاطع الفيديو التي تحكي حالهم بعد تغير أوزانهم، إذ مارسوا من خلالها (جلد ذات) بأسلوب ساخر وتشبيهات طريفة، صورت هذا وهو يعاني صعوبة في ارتداء ملابسه وذاك يقف على الميزان وينظر إلى مؤشره وقد خرج من مكانه راكضا والأخرى وهي تنظر إلى شكلها الذي أصبح مريعا في المرآة التي تكسرت بسبب ذلك، والكثير أيضا من الصور والفيديوهات المضحكة.وشهد الوسم المخصص للحديث حول موضوع السمنة وزيادة الأوزان في رمضان مشاركة العديد من الذين ارتدوا عباءة الوعظ مستغلين ندم الناس حتى يقوموا هم بدورهم بزيادة حدة العتب عليهم أكثر ولومهم عن تفريطهم في تناول كميات وفيرة من الأطعمة، وكيف انتهى بهم الأمر إلى الندم والحسرة. مشيرين إلى أن موسم العيد فرصة أخرى أيضا لخوض جولة جديدة من أجل مضاعفة الأوزان وزيادته، في سخرية لا تخلو من التقريع واللوم لعل أولئك يشعرون بالمسؤولية ويحاولون إصلاح ما اقترفته معدتهم.