استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه أمس (الثلاثاء)، عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة البلوي.ونوه سموه بالدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطن من خلال ما يحظى به المجلس من دعم القيادة الحكيمة، متمنياً للدكتورة البلوي التوفيق في مهمتها كعضو بمجلس الشورى.فيما نوهت الدكتورة البلوي بما يقدمه أمير منطقة تبوك من دعم واهتمام بأبناء وبنات المنطقة.من جهة ثانية، استقبل أمير منطقة تبوك، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس الأول (الإثنين)، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، وذلك في القصر الحكومي بتبوك.وفي بداية الاستقبال رحّب بالجميع وهنأهم بمناسبة دخول العشر الأواخر من رمضان، داعياً الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم.وتناول عدداً من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.