وقعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين مذكرة تفاهم مع جمعية المحاسبين المهنيين المعتمدين الدوليين، والتي تهدف إلى تأسيس علاقة تعاون مشترك في مجال المحاسبة والمراجعة ومجالات مهنية عدة منها دعم تنظيم اختبار زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) في المملكة العربية السعودية، وبحث فرص التعاون فيما يتعلق بالمشاركة في برامج التطوير المهني المستمر واستضافة وفود الطرفين لمشاركة المعلومات، وأفضل الممارسات، وتقديم الدعم المتبادل لتنفيذ المؤتمرات الدولية.



من جهته، قال أمين عام الهيئة الدكتور أحمد المغامس إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير مهنة المحاسبة في المملكة وتأهيل المحاسبين لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق حيث تسهل هذه الاتفاقية على أبنائنا وبناتنا الراغبين في الحصول على شهادة زمالة المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين (AICPA) التقدم للاختبار بدون تكبد عناء ومصاريف السفر لخارج المملكة ومتوقع أن يُعقد الاختبار في ثلاث مدن وهي: الرياض، جدة، والخبر.

وأضاف المغامس أن عقد الاختبارات المهنية الدولية ذات السمعة الجيدة داخل المملكة يسهم في توفير الكوادر المؤهلة التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية المختلفة مما يؤدي لرفع جودة المعلومات المالية ويعزز مكانة المملكة مهنيا على الصعيد الدولي.

یذكر أن ھذه الاتفاقیة جاءت انطلاقا من حرص الھیئة على أهمية تطویر التعاون المشترك مع الجهات الدولية المهنية للرقي بمهنة المحاسبة والمراجعة وتعزيز مكانة المملكة دوليا.