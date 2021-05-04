قدمت لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة وجبات إفطار صائم منخفضة السعرات الحرارية لمرضى السكر من ضيوف الرحمن.
ووزعت الفرق الميدانية هذه الوجبات في المسجد الحرام والساحات المحيطة به على قاصدي البيت العتيق من المصلين والمعتمرين الذين يتوافدون على العاصمة المقدسة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك الحالي.
ووزعت الفرق الميدانية هذه الوجبات في المسجد الحرام والساحات المحيطة به على قاصدي البيت العتيق من المصلين والمعتمرين الذين يتوافدون على العاصمة المقدسة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك الحالي.