قدمت لجنة السقاية والرفادة بإمارة منطقة مكة المكرمة وجبات إفطار صائم منخفضة السعرات الحرارية لمرضى السكر من ضيوف الرحمن.ووزعت الفرق الميدانية هذه الوجبات في ⁧‫المسجد الحرام⁩ والساحات المحيطة به على قاصدي البيت العتيق من المصلين والمعتمرين الذين يتوافدون على العاصمة المقدسة خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك الحالي.