نفذت صحة نجران، ممثلة في برنامج مكافحة التدخين، جولاتها الرقابية على 213 منشأة حكومية وصحية والمنشآت التجارية ومنافذ بيع التبغ، للتأكد من تطبيق نظام مكافحة التبغ خلال الربع الأول من العام الحالي 2021.

وأوضحت صحة نجران أن عدد الجولات المنفذة على المنشآت الصحية والحكومية 56 جولة، فيما بلغ عدد الجولات الميدانية على منافذ بيع التبغ والمنشآت التجارية 157 جولة.

وأكدت رصد 52 مخالفة على منافذ البيع وتحرير 157 تعهدا ومصادرة وإتلاف 203 كيلوغرامات من مشتقات التبغ المخالفة للنظام، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية خلال الفترة نفسها بلغ 734 مستفيدا، ومعدل الإقلاع عن التدخين 93.6%.