منح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 13 برنامجاً تدريبياً للمنصات المخصصة للتدريب الإلكتروني، بعد استيفاء المنصات التدريبية كافة الاشتراطات المتعلقة بإصدار التراخيص وفق ضوابط المركز ومعاييره، التي تهدف إلى حوكمة قطاع التعليم والتدريب الإلكتروني في المملكة وضبط جودته، وتمتد صلاحية الترخيص لمدة 4 سنوات حتى عام 2025م.

ويمنح المركز تراخيص الجهات وبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني، بعد سلسلة من الإجراءات المتوائمة مع ضوابط ومعايير المركز، للتأكد من جاهزية الجهة وقدرتها على تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني بكفاءة عالية وتحت متابعة مستمرة، وللتأكد من جاهزية البرامج التعليمية والتدريبية والتطويرية لتقديمها بنمط التعليم أو التدريب الإلكتروني، والمنتهية بشهادة معتمدة أو إتمام مستوى تعليمي محدد، وذلك وفق أهداف المركز والمهام المنوطة به.

وأشاد المركز بمبادرة عدد من الجهات التعليمية للحصول على تراخيص الجهات والبرامج اللازمة لممارسة أنشطتها التعليمية والتدريبية الإلكترونية، مؤكداً أهمية استيفاء الجهات متطلبات إصدار التراخيص اللازمة من المركز، قبل نهاية المهلة الممنوحة لها لتصحيح أوضاعها، والمنتهية بتاريخ 2 /2 / 1443هـ.

ويهدف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني إلى تنظيم وحوكمة التعليم والتدريب الإلكتروني وضبط ممارساته في المملكة، كما يعمل على تعزيز الثقة في التعليم الإلكتروني وتمكين التكامل بين مختلف الجهات، والابتكار في القطاع، وتطوير وقياس مؤشرات التعليم الإلكتروني.