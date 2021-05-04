أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 999 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 1005 حالات تعافي

و 14 حالة وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 421300 حالة، من بينها 9587 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1356 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 404707 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7006 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.