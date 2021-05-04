تفصل نحو 300 ساعة فقط السماح للسعوديين بالسفر إلى خارج المملكة بعد توقف إجباري بسبب انتشار فايروس كورونا. وأصبح بإمكان السعوديين يوم (الإثنين) الموافق للخامس من شهر شوال القادم السفر إلى الوجهات والدول التي يرغبونها، بعد أن أعلنت هيئة الطيران المدني اكتمال جاهزية كافة المطارات بالمملكة لبدء سريان السماح بالسفر.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد أكد في بيان، إن القرار جاء بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، إذ تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم (الإثنين) 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م. وبينت وزارة الداخلية أن الفئات المسموح لها بالسفر للخارج هم المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد-19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوماً على تطعيمهم بالجرعة الأولى، بحسب ما يظهر في تطبيق «توكلنا» والمواطنون المتعافون من فايروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفايروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا)، والمواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات. وأوضحت وزارة الداخلية أن المسافرين سيطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة، مؤكدة ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.