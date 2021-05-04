بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لجلالة الملك فيليم ألكساندر ملك مملكة هولندا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده. وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لجلالة الملك فيليم ألكساندر ملك مملكة هولندا، بمناسبة ذكرى يوم التحرير لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب مملكة هولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.