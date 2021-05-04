ذكرت نتائج دراسة أجراها علماء جامعة إمبريال كوليدج في لندن أن لقاح فايزر-بيونتك قادر على توفير حماية كافية من السلالات المتحورة من فايروس كورونا الجديد، لأنه يولّد مناعة قوية. وأضافت أن الباحثين درسوا تأثير جرعة واحدة من لقاح فايزر-بيونتك ضد سلالات مختلفة من الفايروس، وتوصلوا إلى أنها توفر حماية كبيرة. وعلى رغم أن المناعة الناجمة عن الجرعة الوحيدة كانت أضعف لدى الأشخاص الذين لم يصابوا بكوفيد-19 مطلقاً، إلا أن من تعافوا من الإصابة شهدوا ارتفاع مستوى حصانتهم إلى مستويات كبيرة جداً، إلى درجة أنه يمكن اعتبارهم محصنين بالكامل. وتأتي هذه الدراسة وسط مخاوف من أن تكون السلالات البرازيلية، والجنوب أفريقية، والهندية، والبريطانية قادرة على إحباط مفعول اللقاحات، ما سيؤدي الى تطويل أمد الجائحة على مستوى العالم. لكن العلماء باتوا على ثقة الآن من أن رد الفعل المناعي الذي أحدثته جرعة واحدة من لقاح فايزر-بيونتك قوي إلى درجة أنه يستطيع مواجهة الإصابة بأية سلالة متحورة. وقالت المشرفة على فريق الدراسة البروفيسور روزماري بويتون إن الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد-19، وحصلوا على جرعة من لقاح فايزر-بيونتك تكونت لديهم مناعة قوية جداً ضد الفايروس. لكن الدراسة شددت على ضرورة الحصول على الجرعة الثانية بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يتعرضوا للإصابة بكوفيد-19.