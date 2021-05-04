كشفت هيئة المقاولين أن 83 منشأة تعمل بأنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها حتى نهاية عام 2020، بارتفاع عن العام الذي سبقه بـ 25 منشأة.وبلغت نسبة الشركات السعودية العاملة في هذا المجال 92.7%، بينما بلغت نسبة الأجنبية 7.23%، ووصل عدد الشركات الكبرى في المجال 4 منشآت من أصل 83، بينما وصلت عدد المنشآت المتوسطة في القطاع 8 منشآت، ووصل عدد المنشآت الصغيرة 15 منشأة، ليصل عدد المنشآت متناهية الصغر حوالى 56 منشأة تمثل نحو 70% من إجمالي منشآت القطاع، جاء ذلك بحسب ما أوردته الهيئة السعودية للمقاولين في موقعها.وبلغ إجمالي عدد العاملين في قطاع جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد نحو 4633 موظفا في القطاع، يبلغ عدد السعوديين 170 موظفا، وبلغت نسبة الذكور العاملين في القطاع 96.9%، بينما بلغت نسبة الإناث العاملات في قطاع جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد 3%.وكانت أبرز الجنسيات العاملة في قطاع أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها واسترجاع المواد هي الهندية والباكستانية والنيبالية والفلبينية.