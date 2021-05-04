كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس (الإثنين) عزمها طباعة «مقام إبراهيم» لأول مرة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد، لإظهار تفاصيله الفنية في الشكل والحجم وكافة أبعاده الهندسية.وأوضحت «شؤون الحرمين» في بيان صحفي أن الطباعة ستكون لبناء نموذج يحاكي بشكل كبير جدا شكل وحجم مقام نبينا إبراهيم عليه السلام، مشيرة إلى عمل وكالة المشاريع والدراسات الهندسية على بناء معرض افتراضي لعرض جميع المكانز في نموذج ثلاثي الأبعاد يعتبر طبق الأصل للمقتنى الأثري، ومنها ما هو في متحف عمارة الحرمين؛ التي تبلغ 123 قطعة مختلفة الحجم والنوع، ما يتيح للرئاسة المشاركة بهذه النماذج في المحافل الثقافية المحلية والدولية ليستمتع المسلمون بالنظر إلى هذا الإرث العظيم.وفي السياق، التقطت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 1050 صورة للحجر الأسود، ومقام إبراهيم -عليه السلام- تم تصويرها باستخدام (الفوكس ستاك بانوراما)، وتظهر الصور بوضوح 49 ألف ميجا بكسل، وحجم كل صورة 160 جيجا بايت، من خلال تقنية المسح الليزري لبناء نموذج حاسوبي عالي الدقة.واستغرق التقاط الصور 7 ساعات، وأسبوع عمل متواصل لتعديلها وإخراجها بالشكل النهائي. وتتميز الصور بشدة الوضوح، وعدم الضبابية والانعكاسات الضوئية، لتخرج تفاصيل الحجر الأسود، ومقام إبراهيم -عليه السلام- بدرجة وضوح عالية لأول مرة. ويتكون الحجر الأسود من عدة أجزاء، بيضاوي الشكل، أسود اللون مائل إلى الحمرة، وقطره 30 سم، يوجد في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج، فهو نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويرتفع عن الأرض متراً ونصف المتر، وهو محاط بإطار من الفضة الخالصة صوناً له، ويظهر مكان الحجر بيضاوياً.