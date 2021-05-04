شددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في بيان لها على أهمية التقيد بجمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وألّا تتجاوز 30 دقيقة.وقالت الوزارة في بيانها الصادر إن ذلك الإجراء يأتي بناء على ما ورد إليها من وزير الصحة في برقيته المؤرخة في 29/‏ 8 /‏1442هـ؛ التي أشار فيها إلى أن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا الجديد بالمملكة أشارت إلى جمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء وألا تتجاوز 30 دقيقة.وحثت الوزارة في بيان لها على الالتزام بذلك وعدم إقامة صلاة التهجد منفصلة عن التراويح بناءً على ما ورد من الجهات المختصة، مرجعة ذلك إلى أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية مشددة في الجوامع والمساجد لتفادي ارتفاع معدلات الإصابة بفايروس كورونا.من جهة ثانية، أغلقت الوزارة أمس 33 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت 33 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 85 يوماً 994 مسجداً تم فتح 950 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.وبينت وزارة الشؤون الإسلامية في تقريرها، أن المساجد المغلقة 21 مسجداً بمنطقة القصيم، و3 بمنطقة الرياض و3 بالمنطقة الشرقية واثنان بمنطقة الباحة واثنان بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة الجوف، مضيفة أنه تمت إعادة فتح 29 مسجداً، 7 منها بمنطقة الرياض و7 بمنطقة مكة المكرمة و5 بمنطقة عسير و4 بالمنطقة الشرقية و3 بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة جازان، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.