أكدت وزارة الصحة أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة وعدم المصافحة وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فايروس كورونا؛ حفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.وأعلنت إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 953 حالة مؤكدة، وتعافي 1038 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9607 حالات؛ منها 1359 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة 420.301 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 403.702 حالة، وتم تسجيل 13 حالة وفاة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 6992 حالة -رحمهم الله جميعاً- كما تم إجراء 65.299 فحصاً مخبرياً.ونصحت وزارة الصحة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.