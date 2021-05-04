أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) أن لقراءة بطاقة الطاقة آلية خاصة، لابد أن يعرفها جيداً كل من يقبل على شراء الأجهزة الجديدة، مشيراً إلى أن الإلمام بهذه الآلية يساعد الشخص على اختيار الأجهزة الأوفر في استخدام الطاقة، مشدداً على أن تجاهل معلومات هذه البطاقة يكلف الشخص الكثير.

وأكمل المركز أن بطاقة الطاقة تضم عدداً من المعلومات فضلاً عن الإشارات التي تبين الكثير من المعلومات حول مستوى استهلاك الطاقة في العديد من الأجهزة، مثل التكييف وأجهزة السخانات والثلاجات والمبردات فيما يخص استهلاك الطاقة الكهربائية.

وأضاف المركز أن بطاقة الطاقة الموجودة على الجسم الخارجي للأجهزة الكهربائية لها مكونات خاصة، ويشير كل مكون إلى معلومة معينة عن كفاءة الطاقة، مبيناً أن البطاقة تضم في القسم الأعلى منها أيقونة توضح نوع المنتج، كما يوجد شعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وتابع المركز: إذا كان الجهاز عبارة عن تكييف ـ على سبيل المثال ـ فتحتوي البطاقة في النصف السفلي منها، على خصائص التبريد في الجهاز، التي توضح الطراز، ونسبة كفاءة الطاقة، ومعدل الاستهلاك السنوي للمنتج، أما من ناحية اليسار، فتوجد خصائص التدفئة في الجهاز، ومكوناتها من السعة، ومعدل الأداء، كما تحتوي على رمز الاستجابة السريع QR ومعلومات عن نوع الطراز، فضلاً عن رقم التسجيل والرقم المرجعي للمواصفة.

وقال المركز إنه ينبغي على الشخص معرفة حجم استهلاك الطاقة الكهربائية لكل جهاز، ومن ثم المقارنة بين الأجهزة من خلال بطاقة الطاقة، ومن ثم اختيار الأنسب والأوفر.