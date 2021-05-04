لم يعد شراء سيارة موفرة للطاقة كافيا لتحقيق هذا الهدف، وإنما لابد أن تصاحب ذلك أعمال الصيانة الدورية للسيارة في أوقاتها المحددة، فضلاً عن شراء إطارات سيارات مطابقة للمواصفات التي توصي بها الشركة المصنعة.

وأكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة (كفاءة) أن المركبة الموفرة للطاقة في حاجة إلى الصيانة الدورية التي تضمن سلامة الأجهزة والمعدات فيها، والتأكد من أنها تعمل بكفاءة عالية بأقل قدر من استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن الصيانة الدورية تضمن طول العمر الافتراضي للسيارة.

من ناحية أخرى، ألمح المركز إلى أن الصيانة الدورية للمركبة غير كافية لتوفير الطاقة، وإنما لابد من اختيار إطارات مناسبة للسيارة في المواصفات الموصى بها، إذ إن الإطارات غير المطابقة في المقاسات والأحجام تؤدي إلى الحوادث المرورية والاستهلاك الزائد للوقود بشكل أكبر، بالمقارنة إذا ما كانت مطابقة.

ويؤكد مركز كفاءة الطاقة أن الإطارات ذات الجودة العالية والموصى بها، تبدو أكثر تماسكا وثباتا على الطرق السريعة، الأمر الذي يقلل الحوادث، خاصة في أوقات هطول الأمطار، أما أنواع الإطارات الرديئة، فهي تشكل خطراً على المركبة وجميع من فيها.

وأكد المركز أن من فوائد اختيار إطارات مناسبة للمركبة، إلى جانب توفير الطاقة، إطالة العمر الافتراضي للإطار، وفي هذا وفر مالي لصاحب المركبة.