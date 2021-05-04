نفذ النادي السعودي في مدينة نيوكاسل عددا من المسابقات التفاعلية والأنشطة على وسائل التواصل الاجتماعي تنوعت وتميزت في الطرح واستهداف المبتعثين وأسرهم.

وقالت لـ«عكاظ» رئيسة النادي السعودي باحثة الدكتوراة أحلام السلمي: حرصنا في النادي السعودي ان نفعل الدور الثقافي والاجتماعي والتفاعلي بين المبتعثين وأسرهم من خلال إقامة العديد من الفعاليات والانشطة، إذ تم اطلاق 3 مسابقات الاولى «اتحداك تعرف»، والتي عُرضت على سناب النادي عن طريق طرح عدد من التحديات كل ليلة وقد حصل الفائز على كوبون مشتريات من مول في نيوكاسل وذلك لسرعة اجابته على 5 تحديات من اصل 10.

والمسابقة الثانية «قارئ نيوكاسل» موجهة للأطفال، يسجل المشارك مقطع فديو بقراءة السورة المحددة وفق المستويات الثلاثة والتي حصل جميع الاطفال على جوائز تقديراً لجهودهم في حفظ كتاب الله.

ولأن التمر اساس ما يوضع على السفرة الرمضانية في شهر رمضان كانت المسابقة الثالثة تحمل عنوان «بالتمر احلى» لأفضل طبق يقدم بالتمر وحصلت الفائزة على جائزة عن طريق حصدها أكبر عدد من اللايكات على تويتر بوجبة افطار رمضانية تصل للمنزل.

وأضافت السلمي: فريق العمل في النادي السعودي بنيوكاسل يعمل بروح الفريق الواحد من مشرفين اللجان والمتطوعين في فريق اللجنة الاجتماعية والثقافية بقيادة نايف الدويس، واللجنة النسائية بقيادة اضواء الحربي وسماح السبحي، واللجنة الرياضية بقيادة عبدالملك الملا، واللجنة الاستشارية فراس عفيفي، واللجنة الإعلامية بقيادة دعاء القطان، وفريق العمل التطوعي ياسر قاروت، بشرى حلبي، فواز الرصيص وجابر العمري في إبراز انشطة وفعاليات النادي على وسائل التواصل الاجتماعي ومزيونة الفغم، وعائشة بالفقيه لجهودهما في تحديث الموقع الالكتروني للنادي السعودي وعمل دليل لنيوكاسل سيتم تدشينه قريباً. ووعدت نائب رئيس النادي أفنان العلولا بالعديد من البرامج والفعاليات المختلفة التي سيقدمها النادي السعودي للمبتعثين والمبتعثات وأسرهم