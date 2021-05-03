دشن أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مشروع نظافة مدينة أبها، والذي يُعد من أكبر المشاريع بالمنطقة، والأهم من الناحية الاستراتيجية، وأحد المشاريع المخدومة ضمن مظلة (منصة مدينتي)، والتي سيتم تدشينها في وقت لاحق.وأوضح أمين عسير، أنه تم اعتماد اللون الجديد للمشروع، وشعاره بموافقة أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، وسيوفّر المشروع العديد من البرامج الجديدة والتي ستساعد على إحكام الرقابة، وتحسين الأداء والارتقاء بالخدمات المقدمة، ومن أهمها توفير خدمات نظام تتبع المركبات، وخطوط سيرها وتفريغ الحاويات في وقتها، وحظر بعض الأماكن، ومنع دخول عمال و معدات النظافة إليها وذلك لمعالجة السلوكيات الخاطئة للعمالة والسائقين، كما تم تأمين الحاويات بسعة 1700 لتر و 260 لتر الجديدة والمزودة بكفرات، وغطاء لتقليل الروائح والانبعاثات، وتحسين المشهد الحضري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. وقد تفحّص أمين عسير، آليات ومعدات النظافة للتأكد منها، وأكّد بترحيب الأمانة بالمواطنين لتلقى البلاغات عبر نظام 940 أو أي ملاحظات أو قصور في الأداء، ووعد بالاستمرار في تقديم مستويات أفضل خلال الفترة القادمة. يُذكر أن أمانة عسير، قد اعتمدت الهيكل الإداري الجديد للإدارة العامة للنظافة، كما تم إنشاء إدارة جديدة تابعة لها تحت مسمى (إدارة البلاغات والمتابعة)، وهي تختص بتلقي البلاغات ومتابعتها لحين معالجتها وإغلاقها.