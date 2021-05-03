اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في مركز الفرشة بتهامة قحطان فعاليات الملتقى الرمضاني الثاني عشر، بحضور رئيس رابطة فرق الأحياء بمنطقة عسير علي بن محمد الوهابي، ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الفرشة متعب راعي اليزيدي.



وقال رئيس لجنة التنمية متعب اليزيدي إن فعاليات الملتقى اشتملت على مناشط وبرامج في عددٍ من المجالات والتي تهدف لتنمية مهارات الشباب، وزرع الوازع الديني والانتماء الوطني لدى الناشئة، إذ نفذت اللجنة 3 ملتقيات رمضانية رياضية ضمن برامج و أنشطة مراكز النشاط الاجتماعية، وشملت مركز النشاط الاجتماعي بالقائمة و مركز النشاط الاجتماعي بالعتاب ومركز النشاط الاجتماعي بالفرشة.



وأضاف اليزيدي: إن الفعاليات استمرت 3 أسابيع، وبلغ عدد المشاركين من كافة فئات المجتمع أكثر من 900 مشارك، مشيراً إلى ان الملتقيات تضمنت العديد من البرامج والأنشطة شملت دوري كرة القدم - دوري كرة الطائرة - دوري للبلايستيشن - دوري في البلوت، وتم تكريم نشامى عسير والمتطوعين والمشاركين واللاعبين المتميزين وسط التزام تام بالإجراءات الاحترازية.



من جهته، عبّر رئيس رابطة الأحياء بمنطقة عسير علي الوهابي عن سعادته بنجاح الملتقيات وما تضمنته من فعاليات هادفة تعود بالنفع والفائدة على مجتمع تهامة قحطان، مثمناً دور لجان التنمية الاجتماعية بالفرشة في تقديم هذه البرامج، مقدماً شكره لكل من أسهم في إنجاحها من داعمين ومدربين ومشرفين ومتطوعين.