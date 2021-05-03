شهدت منطقة جازان أمطارا غزيرة شملت عددا من المحافظات والقرى والهجر، وعمت العديد من المواقع السياحية، إذ توافدت الأسر إلى الشواطئ والأماكن العامة للاستمتاع بالأجواء المعتدلة التي تزينت بها المنطقة، لتناول طعام الإفطار مع بداية الثلث الأخير من شهر رمضان المبارك.

وشملت الأمطار محافظات فيفاء، وبني مالك، وهروب، والعارضة، وأبوعريش، والطوال، وصامطة، وأحد المسارحة. وجندت الدوريات الأمنية في الشوارع والطرقات لتقديم المساعدة للمواطنين.

من جهتها، كثفت إدارة مرور جازان دوريات أمام الإشارات المرورية وتسهيل حركة السير، خصوصا أثناء توجه المواطنين إلى الأسواق للتسوق أثناء هطول الأمطار، فيما شهدت عدد من الطرق الداخلية تجمعا للمياه أعاق حركة المارة والمركبات.