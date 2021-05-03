صرّح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأنه -في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات- أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية.

وقال العقيد القريني: تم ووفق خطة أمنية محكمة، ضبط 961 كيلوغراماً في منطقة جازان، منها 515 كيلوغراماً تم ضبطها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلها، كما تم القبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم 24 متهما، بينهم 18 من الجنسية الإثيوبية، و4 من الجنسية اليمنية، ومواطنان اثنان.

وأوضح العقيد القريني أنه في عدة عمليات أمنية أخرى لرجال حرس الحدود تم ضبط 44.7 طناً من مادة القات بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم 23 شخصاً، منهم 16 مواطناً، و7 من الجنسية اليمنية.

وأكد المتحدث باسم حرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهماتهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، والقبض على المتورطين فيها.