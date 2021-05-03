أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) تسجيل 953 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1038 حالة، ووفاة 13 حالة.

وكشفت وزارة الصحة أن إجمالي الجرعات المعطاة منذ بدء التطعيم باللقاحات المضادة لفايروس كورونا في المملكة وحتى اليوم بلغ 9.737.819 جرعة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 420.301 حالة، من بينها 9607 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1359 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 403.702 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6992 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 96%، ونسبة الحالات النشطة 2.28%، ونسبة الوفيات 1.66%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (386)، منطقة مكة المكرمة (244)، المنطقة الشرقية (117)، منطقة المدينة المنورة (45)، منطقة عسير (40)، منطقة القصيم (30)، منطقة جازان (28)، منطقة حائل (23)، منطقة تبوك (18)، منطقة الحدود الشمالية (7)، منطقة الباحة (7)، منطقة الجوف (5)، منطقة نجران (3).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (319)، جدة (118)، مكة المكرمة (56)، المبرز (30)، المدينة المنورة (29)، الدلم (29)، الليث (29)، الدمام (24)، الهفوف (21)، الطائف (19)، حائل (16)، أبها (14)، تبوك (12)، خميس مشيط (11)، ينبع (11)، بقيق (11)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (332)، جدة (115)، مكة المكرمة (61)، الهفوف (45)، الطائف (37)، تبوك (25)، الدمام (24)، المدينة المنورة (23)، الخبر (20)، المبرز (17)، حائل (15)، ينبع (15)، الليث (15)، عرعر (12)، أبها (11)، الظهران (11)، القنفذة (11)، النعيرية (11)، خميس مشيط (10)، بلجرشي (10).

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.

وأكدت وزارة الصحة أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية مثل ارتداء الكمامة، وعدم المصافحة، وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فايروس كورونا، وحفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفايروس.