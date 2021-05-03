أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، أن السلطات في جمهورية الفلبين لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي، وذلك تزامنا مع إعلان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أمس (الأحد) اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين لخارج السعودية اعتبارا من 5 شوال القادم الموافق 17 مايو 2021.

وقالت السفارة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين): «إشارة إلى القرار الصادر من مقام وزارة الداخلية بشان رفع تعليق السفر إلى الخارج تود السفارة إفادة المواطنين الكرام بأن جمهورية الفلبين لا تسمح باستقبال الأجانب لغرض السياحة في الوقت الحالي بسبب البروتوكول الصحي المتبع لمكافحة جائحة كورونا».

وأضافت السفارة: «في حال وجود تحديث ستتم إفادتكم في حينه».