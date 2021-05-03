بحثت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات -إحدى اللجان المتخصصة- في مجلس الشورى خلال اجتماع لها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة هزاع بن بكر القحطاني، إمكانية تفعيل خدمة الاتصالات عبر الأقمار الفضائية، وعرض لأبرز المستجدات في ضم القطاع البريدي إلى اختصاص الهيئة، وما تم بشأن دراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية، والجهود المبذولة في الحد من الرسائل الاحتيالية. وناقش الاجتماع الذي شارك فيه، أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي، وكبار مسؤولي الهيئة من نواب ومديري الإدارات، التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1441/‏‏ 1442هـ، وعددا من المحاور التي تتعلق بخدمة الإنترنت وتسعيرها، ومعالجة سرعاتها، والتوسع في نشر النطاق العريض والتوسع في الجيل الخامس، ومعالجة شكاوى العملاء، وإعادة النظر في سياسة الاستخدام العادل ومراجعة الرسوم المفروضة على الرقم الموحد 9200.من جهة ثانية، بحثت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات خلال اجتماع آخر، التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء، حيث استعرض أبرز الإنجازات، والتحديات والمعوقات.