وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعوة لأخيه سلطان عمان جلالة السلطان هيثم بن طارق، لزيارة المملكة، وتسلم الدعوة نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، في قصر العلم أمس خلال استقباله وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، الذي نقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين وتمنياتهما لجلالة السلطان ولشعب سلطنة عمان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.فيما حمّل آل سعيد، تحيات وتقدير سلطان عمان إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعاتهما، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.من جهة أخرى، بعث خادم الحرمين برقية تهنئة لرئيس جمهورية بولندا الرئيس أنجي دودا، بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده. وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس انجي دودا، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.