أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن لقاح كورونا لا يؤثر على نتيجة الفحص والمسحة المخبرية، موضحا أن من تعافى بعد إصابته بعدوى فايروس كورونا يتلقى جرعة واحدة من اللقاح بعد 6 أشهر؛ لأن لديه مناعة طبيعية ستستمر لهذه المدة ثم يُعطى جرعة واحدة منشطة.وشدد على أن كل ما يشاع من أكاذيب حول اللقاحات وأنها تسبب الوفاة هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة، «وحتى الآن لم يثبت ارتباط مباشر بأن تكون اللقاحات مسببة للوفيات في السعودية».و كشف المتحدث أن المؤشرات الوبائية لكورونا في المملكة شهدت تذبذبا في الأشهر الثلاثة الأخيرة، والأيام القادمة مهمة ويجب تشديد الحذر فيها والتقيد بالإجراءات الاحترازية. وأعلن أنه تم إعطاء 9.540.336 جرعة من لقاحات كورونا منذ بدء التطعيم في السعودية وحتى اليوم، مشددا على أن كبار السن ممن يبلغون 75 عاما فأكثر يتم إعطاؤهم جرعات اللقاحات في مراكز التطعيم دون حجز موعد عبر تطبيق «صحتي».وأعلنت الصحة أمس (الأحد) تسجيل 937 إصابة جديدة بفايروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 1120 حالة، ووفاة 11 حالة، و بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 419.348 حالة، من بينها 9705 حالات نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1351 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 402.664 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6979 حالة وفاة، وبذلك تبلغ نسبة التعافي من كورونا في السعودية 96%، ونسبة الحالات النشطة 2.3%، ونسبة الوفيات 1.66%.وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (381)، منطقة مكة المكرمة (225)، المنطقة الشرقية (110)، منطقة عسير (47)، منطقة المدينة المنورة (36)، منطقة القصيم (30)، منطقة جازان (27)، منطقة حائل (25)، منطقة تبوك (20)، منطقة نجران (16)، منطقة الحدود الشمالية (10)، منطقة الباحة (8)، منطقة الجوف (2).أما أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (296)، جدة (118)، مكة المكرمة (48)، الخرج (25)، المبرز (23)، أبها (22)، الليث (20)، الدمام (19)، الهفوف (17)، ينبع (16)، نجران (15)، المدينة المنورة (13)، الطائف (13)، خميس مشيط (13)، حوطة بني تميم (11)، عرعر (10)، الحائط (10)، الغزالة (10)، المظيلف (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (384)، جدة (106)، مكة المكرمة (54)، الدمام (50)، المبرز (28)، الهفوف (26)، تبوك (23)، وادي الدواسر (22)، الليث (19)، الطائف (18)، الظهران (18)، حائل (17)، الخبر (16)، المدينة المنورة (15)، رماح (14)، الدوادمي (13)، المظيلف (13)، بقيق (12)، خميس مشيط (10)، عفيف (10).