أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تسجيل 200 ألف شخص يومياً للتطعيم بلقاح كورونا عبر تطبيق صحتي، مشيراً إلى إمكانية حصول المواطنين والمقيمين على مواعيد الفحص إلكترونيا عن طريق مراكز الفحص وهم في سياراتهم، لافتاً إلى تسجيل أكثر من 30 ألف موعد عبر تطبيق صحتي، وتُرسل النتائج إلكترونيا للمراجعين بمعدل 60 ألف نتيجة يومياً.وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «رؤية 2030 تصنع فرص المستقبل»، لمناقشة رحلة الرؤية خلال الأعوام الخمسة الماضية، إنجازات وتحديات وملامح المرحلة القادمة، بمشاركة رؤساء لجان برنامج تحقيق رؤية المملكة 2030، أن القطاع الصحي تطور بشكل كبير في الأعوام الخمسة الماضية، ما ساهم في التعامل مع جائحة كورونا بفعالية عالية ومتميزة في جميع مناحي الحياة، مشيراً إلى معاناة المرضى والمراجعين في السابق للحصول على موعد عام 2015، أما الآن فأي مواطن يمكنه الحصول على موعد من خلال تطبيق «موعد» أو تطبيق «صحتي»، والذهاب لموعده خلال 3 أو 4 أيام، وعُمل حتى الآن أكثر من 76 مليون موعد، وتصل المواعيد يومياً إلى نحو 150 ألف موعد، لافتاً إلى تفعيل عدد من الخدمات «عن بعد»، كخدمة «مركز الاتصال 937» التي يصل عدد الاتصالات يومياً فيها إلى أكثر من 140 ألف شخص، يحصلون على الاستشارات الطبية عن بعد، كما أن تطبيق «صحة» يتيح للجميع التواصل مع الطبيب عن بعد وجها لوجه لأخذ المشورة الطبية مباشرة، كما أن تطبيق «وصفتي» الذي أطلق قبل عامين ونصف قدم 12.5 مليون وصفة، ويوميا تصرف نحو 30 ألف وصفة من الصيدليات التجارية المشتركة مع الصحة، مبينا أن خدمات مراكز القلب وصلت حتى الآن إلى 30 مركزا على مستوى المملكة، إضافة إلى مراكز القسطرة القلبية.vوبين الدكتور الربيعة أن برنامج تحول القطاع الصحي، الذي أُقر في نهاية العام 2019، يسعى لتطوير الخدمات الصحية وتحويل القطاعات كأحد أعمدة برنامج التحول الصحي، إلى أن استقلت الخدمات الصحية في برنامج التحول الصحي الذي يستهدف الخدمات الصحية كافة في جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى كل الجهات ضمن منظومة الخدمات الصحية كهيئة الغذاء والدواء، وهيئة التخصصات الصحية، وهيئة الهلال الأحمر وغيرها من القطاعات تحت منظومة القطاع الصحي، ويهدف إلى إعادة هيكلة المنظومة الصحية بحيث تكون الخدمات متوفرة للجميع بسهولة وكفاءة عالية لتعزيز الوقاية من الأمراض.وأبان أن برنامج التحول الصحي يقوم على تطوير الخدمات الصحية، وحصول موظفي القطاع الخاص على تأمين صحي مغطى من خلال القطاع الخاص، وبقية المواطنين، سواءً من الموظفين الحكوميين أو غيرهم، ستكون لهم تغطية تأمينية من خلال التجمعات الصحية، التي ستقوم على تقديم خدمات صحية بتكامل للجميع.وأضاف أن كل مواطن سيكون مرتبطاً بتجمع صحي مسؤول مسؤولية كاملة عن تنفيذ الخدمة الصحية للمواطن بكل سهولة، من خلال الاتصال، لضمان إبقاء الإنسان بصحة جيدة، مشيراً إلى أن البرنامج الصحي يقدم خدمة صحية استباقية لتشمل جميع المواطنين.