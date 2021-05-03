تسببت 18 حالة إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين إلى اتخاذ وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قرار بإغلاق 18 مسجد مؤقتا في 5 مناطق، ليصل مجموع ما أغلق خلال 84 يوماً 961 مسجداً، فيما جرى فتح 921 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار الحرص على سلامة مرتاديها.وزارة الشؤون الإسلامية أشارت في تقريرها أمس إلى أن المساجد المغلقة 8 بمنطقة الرياض، و4 بمنطقة القصيم، و3 بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة المدينة المنورة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى إعادة فتح 13 مسجدا، 4 منها بمنطقة الرياض، و3 بمنطقة جازان، واثنان بمنطقة القصيم، واثنان بمنطقة الباحة، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.